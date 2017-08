Capitalismo 2.0: La economía del futuro será alimentada por el "lazo neural". Zoltan Istvan [ENG]

Eso no quiere decir que esté abandonando mis opiniones sobre la renta universal. Sin embargo, creo que habrá otro aspecto en la economía futura que no sólo concierne a robots y fabricantes de IA, sino a cientos de millones - quizás miles de millones - de personas dispuestas a usar la tecnología para competir contra las máquinas. Un futuro lema de la humanidad y el capitalismo podría ser: "Si no se puede vencer a una máquina, conviértase en una". Como defensor radical de la ciencia y la tecnología, esa es una filosofía que apoyaría.