ZGZ:Vecinos de la Magdalena critican que se valle la entrada al Centro de Historias para evitar que duerman personas sin hogar

Arquitectura hostil. La asociación vecinal de la Magdalena "Calle y Libertad" de Zaragoza ha emitido un comunicado para rechazar "la instalación generalizada de vallas en zonas peatonales del barrio". En concreto, denuncian ahora el vallado del acceso al Centro de Historias desde la calle Asalto, una actuación con la que consideran que "se pretende evitar que se refugien para pernoctar las personas sin hogar que habitan en la zona". Desde hace unos meses, un grupo numeroso de gente en situación de calle duerme a diario en el parque Bruil, situa