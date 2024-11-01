edición general
Zelenski amenaza con "nuevos ataques profundos" contra Rusia

El líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, ha amenazado con nuevos ataques a Rusia, días después de afirmar que Kiev poseía un nuevo misil de largo alcance capaz de llegar a Moscú. "Continuaremos nuestras acciones activas según sea necesario para proteger Ucrania. Contamos con fuerzas y medios preparados. También se planean nuevos ataques profundos", escribió en su canal de Telegram este domingo. t.me/V_Zelenskiy_official/15870

7 comentarios
salteado3 #3 salteado3
Creo que no es consciente de lo que está proponiendo...
#4 veratus_62d669b4227f8
Si, deben ser los que se fabricaban en las fabricas que volaron por los aires el dia 28, aunque en realidad los rusos atacaban objetivos civiles muchos de sus misiles erraron el tiro y acabaron en las fabricas de ensamblaje, de combustible y de electronica del programa Europ..perdon Ucraniano de misiles de medio alcance , tambien es casualidad. ...Lastima de muertos civiles ...de niños..y lastima de que todo ese programa se pagaba con nuestro dinero, el que nuestros gobernantes nos roban para prolongar indefinidamente esta guerra que NO pueden ganar,y lo saben pero por el camino ellos se aseguran su futuro a cambio del nuestro.
jm22381 #5 jm22381
Ucrania amenaza con defenderse :roll:
#6 veratus_62d669b4227f8
Y si,.los rusos seguramente sean unos cabrones y Putin un dictador, pero que nos tomen por gilipollas un dia si y otro tambien en los medios y en las rimpontantes declaraciones de nuestros amados lideres ya toca las pelotas.
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
Ucrania avisa
Putin ignorará el aviso
Y de nuevo ciudadanos rusos recordarán que no era una "operación especial" sino una invasión fallida que degeneró en "cagada especial"
Pertinax #1 Pertinax
Alerta, Russia Today.
platypu #2 platypu
Alerta, basura prorrusa de un blanqueador de asesinos
