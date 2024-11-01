El líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, ha amenazado con nuevos ataques a Rusia, días después de afirmar que Kiev poseía un nuevo misil de largo alcance capaz de llegar a Moscú. "Continuaremos nuestras acciones activas según sea necesario para proteger Ucrania. Contamos con fuerzas y medios preparados. También se planean nuevos ataques profundos", escribió en su canal de Telegram este domingo. t.me/V_Zelenskiy_official/15870
Putin ignorará el aviso
Y de nuevo ciudadanos rusos recordarán que no era una "operación especial" sino una invasión fallida que degeneró en "cagada especial"