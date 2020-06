El zasca de un hostelero de Gijón a un cliente: "Agradezco que no vuelva"

"El menú del día no se reserva, por lo que cabe la posibilidad de que se termine, ya que son platos elaborados en el día y es difícil calcular las cantidades, creemos que es obvio. No obstante para poder seguir dando un buen servicio, cuando se termina uno de los platos de menú, intentamos sustituirlo por otro, creemos que es mejor eso que decir que no hay menú y cruzarnos de brazos", argumenta el hostelero, que hasta se disculpa: "Sentimos que un arroz caldoso con almejas, solomillo y un cachopo de lenguado no haya estado a su altura"