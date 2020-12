Un zaragozano, arruinado tras montar una empresa de transporte, consigue el perdón de una deuda de 158.500 euros

Un zaragozano ha conseguido el perdón de una deuda de 158.523 euros gracias a la llamada segunda oportunidad. El juzgado de Primera Instancia número 11 de Zaragoza ha reconocido el beneficio de la "exoneración del pasivo no satisfecho", a un transportista que montó una empresa con un socio y que terminó quebrando. En el auto que lo aprueba se reconoce que no existen bienes con los que cubrir el resto de la deuda, además de cumplirse otros requisitos en estos casos como son la buena fe, que el deudor no haya sido condenado por delitos económicos