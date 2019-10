Zapatero se postula como mediador entre el peronismo y las empresas españolas

El ex presidente de España [] hará valer sus contactos en Telefónica, Repsol e Indra. El ex presidente del Gobierno no sólo asistió en directo al triunfo de Fernández, con quien mantiene una excelente relación y ya se reunió en Madrid el pasado septiembre, sino que también se postuló como mediador entre el futuro presidente argentino y las empresas españolas en el país, en las que mantiene excelentes contactos debido a su paso por la Moncloa [] desea asumir un rol similar al que tuvo en su momento el ex presidente socialista Felipe González.