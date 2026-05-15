Zapatero, corredor en la sombra

Presuntamente, Zapatero mueve el dinero obtenido por mediar entre gobiernos y empresas a través de sociedades pantalla e instrumentales. El rescate de la aerolínea Plus Ultra es revelador por tres razones: constituye el punto de arranque de las pesquisas sobre Zapatero; su corrupción financiera penetra en el espacio de la corrupción política -su recobrada influencia sobre Sánchez coincide con sus tejemanejes- y, sobre todo, porque parte de ese bullidor dinero proviene de un narcoestado