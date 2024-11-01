·
Zapatero cobró 450.000 € de un asesor de Plus Ultra investigado por blanqueo
El expresidente cobraba 75.000 euros anuales a cambio de «consultorías globales»
|
etiquetas
:
zapatero
10
2
20
K
-16
actualidad
8 comentarios
#4
soberao
Si es el hijo de Aznar o el novio de Ayuso en vez de cobró hablarían de facturó.
2
K
43
#1
Trigonometrico
Sin entrar a leer, tal vez estén declarados y fiscalizados.
0
K
11
#2
Esteban_Rosador
#1
lo están. Irrelevante
1
K
37
#3
Tensk
#1
#2
Eso dice.
Ahora, eso me parece que no es lo relevante.
0
K
10
#7
detectordefalacias
En realidad esto no le importa a nadie.
- No desde luego al votante de derechas que podría votar a los suyos aunque hubiera cobrado del mismísimo diablo.
- No al votante del PSOE, el cual sabe que ZP no se presenta a las elecciones, está apoyando a su partido. Es como sacar ahora algo de González...
- No al votante de izquierda que no votaría al PSOE ni con el DNI de otro.
Lo que hay que hacer, en el caso de Aragón, es elegir una de las alternativas de la izquierda y votarla en masa.
Mismamente y por simplicidad, la que más % tenga en el sondeo (creo que en estos momentos el Chunta) y mira que no son los que más me gustan, pero es un buen mensaje para IU y Podemos.
0
K
10
#8
Herrerii
¿El problema de los fachapobres es que facturo con IRPF e IVA?
0
K
8
#5
plutanasio
Bueno gracias a él están liberando a los presos políticos en Venezuela
0
K
7
#6
penanegra
Cuando facturar y declara de manera sea una noticia y por lo tanto un delito que avisen.
0
K
7
