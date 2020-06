Un youtuber, sancionado varias veces al retransmitir su viaje desde Galicia

Me dedico a grabar vídeos, vivo de esto y la ley dice que por cuestiones laborales te puedes desplazar como quieras; mi objetivo es hacer vídeos para promocionar las comunidades No obstante, reconoce que no tiene ningún certificado que le permita circular libremente por diferentes comunidades autónomas. Este hombre, además, asegura que salió de Galicia huyendo ante las amenazas de otro individuo, también youtuber, y al que tiene denunciado. No obstante, la versión de este otro hombre es distinta y asegura que las amenazas vienen del otro lado.