Un ‘youtuber’ llena su bañera de bolitas de gel y acaba atascando las cañerías de todo el pueblo  

En su cabeza era un plan perfecto, sin fisuras: el ‘youtuber’ francés Cyril (apropiadamente llamado ‘Cyridicule’ en las redes) no tuvo mejor idea que llenar su bañera de bolitas de gel y “darse un baño”. Con lo que no contaba Cyril es que con semejante cantidad de bolas acabarían fuera de control y atascarían no solo su bañera, sino las cañerías del pueblo entero.