YouTube está eliminando comentarios con dos frases que insultan al Partido Comunista de China (ING)

YouTube está eliminando automáticamente los comentarios que contienen ciertas frases en chino relacionadas con las críticas al Partido Comunista (PCCh) gobernante del país. La compañía confirmó a The Verge que esto estaba sucediendo por error y que estaba investigando el problema. "Esto parece ser un error en nuestros sistemas de aplicación y estamos investigando", dijo un portavoz de YouTube. La compañía no dio detalles sobre cómo o por qué se produjo este error, pero dijo que no fue el resultado de ningún cambio en su política de moderación.