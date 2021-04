Yoshiyuki Tomino apunta alto: "Mi próxima obra aplastará a Guardianes de la noche y Evangelion" [EN]

Yoshiyuki Tomino, creador de Mobile Suit Gundam, apareció el martes en el programa de TV Asahi "Hayashi Osamu no Ima Deshо̄! Kо̄za", que discutió animes influyentes. [...] Mientras Tomino estaba allí, el personal le preguntó qué pensaba del anime moderno, a lo que el director de 79 años sonrió y respondió: "Las series de robots gigantes son para niños, pero mientras esté vivo y pueda hacer nuevas obras, aplastaré Guardianes de la noche y Evangelion. Si no pensara así de ambiciosamente no haría anime para televisión pasados los 80 años".