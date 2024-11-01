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Yolanda Díaz recupera su look más aplaudido y se alinea con la Reina Letizia en Barcelona: moda española y mensaje político en una noche clave

Barcelona se convirtió anoche en el epicentro de la política, la cultura y también del estilo. La celebración del 50 aniversario del diario El País reunió a algunas de las figuras más relevantes del panorama nacional en un acto institucional presidido por los Reyes Felipe VI y la Reina Letizia. Entre las asistentes, Yolanda Díaz volvió a demostrar que su armario no entiende de improvisaciones, sino de estrategia, coherencia y mensaje. La vicepresidenta segunda del Gobierno reapareció con un estilismo que no es nuevo...

| etiquetas: yolanda , díaz , recupera , look , aplaudido , alinea , reina , letizia
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5 comentarios
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Doisneau #5 Doisneau
Cuando eres tan megacritico y tan de izquierdas que te vale una noticia del aqui hay tomate para rajar un rato.
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Harkon #4 Harkon
No se pierde un sarao xD
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Apotropeo #3 Apotropeo
Y, lo más importante de la velada son los trapitos del personal.
:wall:
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Mesto #2 Mesto
Como Le gusta el lujo a la comunista.
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menéame