Yolanda Díaz recupera su look más aplaudido y se alinea con la Reina Letizia en Barcelona: moda española y mensaje político en una noche clave

Barcelona se convirtió anoche en el epicentro de la política, la cultura y también del estilo. La celebración del 50 aniversario del diario El País reunió a algunas de las figuras más relevantes del panorama nacional en un acto institucional presidido por los Reyes Felipe VI y la Reina Letizia. Entre las asistentes, Yolanda Díaz volvió a demostrar que su armario no entiende de improvisaciones, sino de estrategia, coherencia y mensaje. La vicepresidenta segunda del Gobierno reapareció con un estilismo que no es nuevo...