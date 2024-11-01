·
Yolanda Díaz propone «una conferencia de paz» para Palestina en Madrid en plena negociación del plan de Trump
La líder de Sumar llama a aprovechar «legitimidad y la fuerza» del Gobierno de España en este asunto
genocidio
palestina
trump
actualidad
#4
Enésimo_strike
Esta noticia, a pesar de ser de hace solo tres días, ya llega tarde. Se ha aceptado el acuerdo del Cheeto por parte de todos.
#5
MiguelDeUnamano
Duplicada:
www.meneame.net/story/yolanda-diaz-propone-celebre-madrid-conferencia-
#2
JotaMcnulty
Todo el mundo (Autoridad Palestina, Hamás, países adyacentes) apoyan el plan de Trump pero esta persona blanca y heterosexual nos viene a decir que no. Que el plan de paz no es bueno y que tiene que ser ella, dentro de España, quien gestione la paz de Oriente Medio.
No es un chiste, aunque ojalá lo fuera...
#3
strike5000
"aprovechar «legitimidad y la fuerza» del Gobierno de España en este asunto"
#1
wata
Quieres el Premio Nobel para ella?
No es un chiste, aunque ojalá lo fuera...