edición general
2 meneos
22 clics

Yolanda Díaz, en el hotel más caro de La Coruña y de compras mientras se refunda su extrema izquierda

La vicepresidenta segunda ha plantado a sus compañeros de Sumar, IU, Comuns y Más Madrid para no renunciar a su plan de fin de semana

| etiquetas: yolanda díaz , sumar , izquierda
1 1 16 K -123 politica
7 comentarios
1 1 16 K -123 politica
eltoloco #3 eltoloco
1º seguramente será un bulo, y 2º si es su dinero que se lo gaste en lo que le salga del coño
2 K 33
Sandman #5 Sandman
¡Y seguro que come tres veces al día!
1 K 22
#4 harverto
Yolanda Díaz no es precisamente santa de mi devoción, pero en España debería ser normal que la gente se gaste SU dinero donde le salga del COÑO.
1 K 18
#6 Almirantecaraculo
#4 lo que les jode es que gente con " posición" se posicionen a favor de la izquierda, pues a ellos les deja en aún peor lugar.
1 K 19
#1 Suleiman
Y pensar que a esta basura opusina le llamen diario...
0 K 13
#7 Albarkas *
¿Donde vamos a llegar? Que una roja vaya a un sitio caro aunque se lo pague ella.
Los únicos que pueden que ir a sitios así son la gente "de toda la vida"
0 K 11
#2 DotorMaster
El de báter.
0 K 10

menéame