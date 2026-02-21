·
Yolanda Díaz, en el hotel más caro de La Coruña y de compras mientras se refunda su extrema izquierda
La vicepresidenta segunda ha plantado a sus compañeros de Sumar, IU, Comuns y Más Madrid para no renunciar a su plan de fin de semana
yolanda díaz
sumar
izquierda
politica
politica
#3
eltoloco
1º seguramente será un bulo, y 2º si es su dinero que se lo gaste en lo que le salga del coño
#5
Sandman
¡Y seguro que come tres veces al día!
#4
harverto
Yolanda Díaz no es precisamente santa de mi devoción, pero en España debería ser normal que la gente se gaste SU dinero donde le salga del COÑO.
#6
Almirantecaraculo
#4
lo que les jode es que gente con " posición" se posicionen a favor de la izquierda, pues a ellos les deja en aún peor lugar.
#1
Suleiman
Y pensar que a esta basura opusina le llamen diario...
#7
Albarkas
¿Donde vamos a llegar? Que una roja vaya a un sitio caro aunque se lo pague ella.
Los únicos que pueden que ir a sitios así son la gente "de toda la vida"
#2
DotorMaster
El de báter.
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
Los únicos que pueden que ir a sitios así son la gente "de toda la vida"