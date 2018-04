He de reconocer que me cuesta horrores recorrer la dehesa de Navalvillar (la mejor época dado que carece de muchas sombras viene siendo desde ahora hasta que aparezca la caló) y no pararme en algunas de sus laderas a gritar "¡Yo soy Espartaco!" como hicieran los esclavos compañeros de Espartaco prisioneros tras la Batalla del Río Silario al pedir Craso que se identificara su líder... La legión romana de Marco Licinio Craso que tan grácilmente se mueve en formación por la dehesa estaba compuesta por soldados de infantería del Ejército español.