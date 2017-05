¿Yo? ¿Robar? Imposible [ENG]

Nuevos descubrimientos sugieren un estándar en el comportamiento humano sorprendentemente común: la consideración de que las acciones inmorales son imposibles. "Cuando la gente hace algo inmoral, tiende a decir cosas como: 'no, eso no puede ser verdad' o 'no puedo creerlo' [...] el cerebro trata este tipo de cosas de forma similar a cómo reaccionaría si alguien te dijese que es posible convertir tu sombrero en una chocolatina, o algo igualmente imposible".