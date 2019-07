“Si yo no me como este cachopo, te aseguro que no lo va a hacer una familia africana”  

Joe Burger Challenge aterrizó en Ibiza con un reto: acabarse un pantagruélico cachopo de 1,5 kilos (con sus patatitas) en menos de 45 minutos. No lo consiguió… por culpa de los 700 gramos de “patatinas” de guarnición que le puso Jadrín, el cocinero de señero restaurante asturiano. El popular comilón -400.000 seguidores en YouTube y otros 44.000 en Instagram– se atragantó con el Cachopo Challenge: "El cachopo me lo he comido casi por orgullo, ya que he venido hasta aquí. Las patatas, bueno, digamos que no me apetecían".