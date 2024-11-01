El yihadista de Algeciras tenía una “fijación” con Diego Valencia, según el sacerdote que presenció el ataque

El juicio contra Yassine Kanjaa, acusado de asesinar al sacristán Diego Valencia e herir a varias personas en el ataque yihadista ocurrido en Algeciras en enero de 2023, ha arrancado este lunes en la Audiencia Nacional con los primeros testimonios presenciales. Según ha recogido Europa Press, uno de los sacerdotes que presenció el crimen ha ofrecido un relato estremecedor: “Lo vi con una tranquilidad enorme, era como un espectro...”. Relacionada: www.meneame.net/story/comienza-juicio-contra-yassine-kanjaa-50-anos-ca