Yayaflauta acusada de delito de odio el 1-Oct

Durante la concentración, reconoce que se encaró con una pareja que portaba una bandera española y mostrándoles la suya les dijo: "ésta es mi bandera". Esta pareja es la que ha presentado la denuncia por agresiones y asegura que Amparo les llamó 'fachas'. "La verdad es que yo no recuerdo si les llamé 'fachas', pero lo que no pasó es que les agrediera, en ningún momento agredo a nadie, y menos que les odie", explica la vecina de Vilamarxant, que puntualiza: "¿Cómo les voy a odiar si yo no les conozco de nada.".