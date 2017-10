YakYak es un cliente gratuito de código abierto de Google Hangouts que funciona en Windows, MacOSX y ahora en escritorios Linux. No es totalmente oficial y no está avalado por Google, pero no dejes que eso te desanime, ya que YakYak es probablemente la mejor aplicación pseudo-nativa de Hangouts en Linux, fuera de las aplicaciones de mensajería todo en uno como Rambox.