La agencia de noticias Reuters ha publicado este martes una exclusiva según la cual Yahoo INC desarrolló el año pasado un software para inspeccionar la bandeja de entrada de sus usuarios en busca de una información específica, a petición de la NSA y el FBI. No obstante, no se concreta cuál es la información que las instituciones de inteligencia americanas estaban buscando.