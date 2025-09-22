edición general
Ya es oficial, Gladys ya es madre [ENG]  

Gladys se encuentra bien tras dar a luz a su primer hijo este sábado 20 de septiembre, que también se encuentra en buen estado. Hoy han salido a la luz las primeras fotos de Gladys con su hijo.

dunachio #1 dunachio
Ver a un gorila en un zoo es terrible.
Realmente cualquier animales en un zoo es terrible, es una cárcel.
Khadgar #2 Khadgar
#1 Ver a un ser humano en un piso de 80m2 es terrible. Es una cárcel. :troll:
D303 #4 D303 *
#1 Lo que es terrible es que para que sigan existiendo tales bellezas tengan que estar con guardaespaldas en su hábitat o en zoos. Y viendo las fotos me emociono. Debe ser la edad.
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
¿no era una orca?
