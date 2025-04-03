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Ya es oficial: Asturias se queda sin “campanu” por primera vez en la historia porque no hay salmones en los ríos
Se conoce como campanu al primer salmón capturado de la temporada porque, tradicionalmente, las iglesias hacían repicar sus campanas cuando llegaban...
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ombresaco
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meneame.net/story/asturias-queda-sin-campanu-primera-vez-historia-no-h
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#3
TipejoGuti
Enhorabuena Asturias, ya no hace falta que dejéis de pescarlo para protegerlo.
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#4
hakcer_dislexico
Felicidades gañanes de mierda, ahora a esquilmar la proxima especie ignorando lo que os llevan avisando años esos "ecologistas de mierda folla lobos".
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#5
Tunguska08Chelyabinsk13
S'acabau, nos los hemos cargado a todos!!!
fotografias.larazon.es/clipping/cmsimages02/2025/04/03/F5B1EB2F-CA0A-4
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taSanás
No se podía saber
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