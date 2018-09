Ya no es solo cosa de camareros: lo que esconde el viernes negro del empleo

Los trabajadores, no siempre hacen lo que tienen en su mano por destapar situaciones que bordean la legalidad. "El 80% de los contratos temporales y por obra y servicio son fraudulentos. Junto con las horas extra, son los dos mayores problemas del mercado laboral español. "Hay mucho desconocimiento. La mayoría no se paran a valorar la naturaleza del contrato que les ofrecen, creen que es lo que hay. Solo recurren a un abogado cuando han sido despedidos de mala manera. Es una situación que me genera mucha impotencia".