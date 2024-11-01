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"Ya no salgo a jugar al fútbol por si al volver no encuentro a mi familia": los duros testimonios de niños atrapados en el conflicto en Medio Oriente

"Ya no salgo a jugar al fútbol por si al volver no encuentro a mi familia": los duros testimonios de niños atrapados en el conflicto en Medio Oriente

El primer día de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Michael se puso el uniforme del colegio, se colgó la mochila al hombro y se dispuso a salir de casa, pero luego volvió para pedirle a su madre que le hiciera una foto mientras se despedía de ella con la mano. "Me sorprendió que volviera y me pidiera que le hiciera una foto de recuerdo", cuenta la madre al programa Middle East Diaries (diarios de Medio Oriente) del Servicio Mundial de la BBC. "En ella me decía adiós con la mano, pero nunca imaginé que sería la última vez que

| etiquetas: niños.atrapados , genocidio , conflicto , medio oriente
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2 comentarios
11 7 0 K 92 Guerras
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
No son rubios ni de ojos azules, no importan a mucha gente
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yopasabaporaqui #2 yopasabaporaqui
Hay que ser muy hdp para no tener empatía con esta gente.
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menéame