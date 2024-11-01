edición general
¿Ya no está de moda ser trans? En dos años la tendencia entre los universitarios se ha invertido

"Se está produciendo un cambio sorprendente en la identidad de género y sexual de los jóvenes estadounidenses. [...] Desde 2023, tanto la identificación trans como la queer han disminuido drásticamente dentro de la Generación Z".

#2 obmultimedia
No es moda, practicamente toda la gente que estaba ocultando su identidad salió de golpe, ahora se esta normalizando.
#3 andreu.n1
#2 habla de EEUU, así que, además de tu observación (la cual comparto), puede que se añada el hecho que ahora pueden tener miedo.
#6 Asimismov
#2 y en algunos casos volviendo a los armarios por lo que dice #3
#21 Malinke
#2 #3 totalmente de acuerdo con ambos, pero no hay que olvidarse de la influencia de los medios y RRSS para que un tema se convierta en tendencia o actualidad, se menosee hasta la saciedad y mucha gente aledaña se enganche por inercia. Ahora la moda es «la juventud de extrema derecha».
No quiero quitar importancia a ambas cuestiones y muchas gente las tratará con conocimiento y por que les ataña, pero hoy en día, con intención o sin intención, hablamos de lo que nos ponen delante.
#8 arturios
#2 Efectivamente, como muchas cosas prohibidas, en cuanto se puede, todos los que estaban esperando lo hacen de golpe, luego se normaliza.
#10 Katos
#2 xD xD xD xD.

La normalidad trans nunca fue de un 10% en una generación..

La supuesta normalidad de ser trans y el cambio actual con el correspondiente descenso lo que identifica que much a gente que no lo era se hizo trans Para ser guay y estar de moda.

De ahí que las políticas ideológicas de género sexo sean absurdas y despreciables.
#18 aPedirAlMetro
#10 "De ahí que las políticas ideológicas de género sexo sean absurdas y despreciables."
Despreciable es discriminar a sectores de la poblacion por su identidad de genero.
Las politicas de género aparecieron para corregir eso para proteger a esos sectores, de gente intolerante y llena de odio, gente de segunda como tu.

Por cierto, hintelectual, todas las politicas son ideologicas
#22 Zeremiel
#18 Se puede pensar que algunas políticas trans son un despropósito sin querer discriminar al colectivo, me parece un poco una generalización apresurada lo que haces,
#31 Enésimo_strike
#2 eso no es lo que dicen los estudios.

En dos años, por tanto, se ha reducido a la mitad el número de jóvenes que se identifican con un género distinto al masculino o al femenino
#13 Lenari
A ver, el tema de la disforia de sexo sigue ahí. Eso no ha cambiado, ni ha terminado, ni está bajando, ni nada por el estilo. El número de personas que transicionan sigue estable.

Lo que sí está cambiando es la moda de la "etiqueta trans", que ha sido una moda generacional, pero que no tenía nada que ver con la transición médica. De hecho, las personas trans "reales" en las universidades yanquis se han venido quejando de que las reuniones para personas trans estaban copadas por personas cis con aspecto emo discutiendo sobre pronombres. Esa es la moda que está pasando y que se moverá a la siguiente moda, pero es que eso ya se sabía, que era una cuestión de tiempo.
#23 Lenari
#13 Otra cosa, el comentario "El mismo mecanismo de contagio social también ha sido señalado por la pionera de los tratamientos de género en Finlandia, Riittakerttu Kaltiala, y se refleja en los testimonios de personas que han revertido su transición recopilados por The Atlantic y The New York Times." es una manipulación de libro.

La detransición en las personas que hicieron tratamiento hormonal era baja y sigue siendo baja, sobre el 5%, más o menos. La moda que está pasando…   » ver todo el comentario
#29 Nihil_1337
#23 Un 5% es una barbaridad de alto para temas que implican decisiones irreversibles en jóvenes y menores de edad.
#30 Lenari
#29 Si, claro. El problema es que no existe opción neutra (salvo los bloqueadores de pubertad y solo por un periodo limitado de tiempo). Los cambios durante la pubertad son irreversibles, tanto en un sentido como en otro.

Así que si el 5% te parece una barbaridad de alto, imagina lo que es el 95%.
#1 ChatGPT
vaya oxímoron el nombre del dominio de ese "medio" xD
#4 Katos
#1 los datos no mires los datos que lo mismo llevan razón.
#9 ChatGPT
#4 a mí qué me cuentas? no he dicho nada sobre el meneo, la entradilla, la noticia, su contenido, mi opinión al respecto o los datos

solo me rio del dominio
#16 mecha
#4 es que de un dominio así todo parece poco creíble. Partimos de un sitio con un sesgo claro, así que los datos los cogeremos con pinzas.
#20 Whitefox
Vi este meme sobre la noticia hace unos días.  media
#11 BurraPeideira_
Lo que se ha puesto de moda es ser subnormal.
#19 Jacusse
#11 siempre estuvo de moda.

Lo que ahora está de moda es que se les aplaude.
#27 obmultimedia
#11 Antes habia uno en cada pueblo, desde que existen las redes sociales salieron todos de debajo de las piedras en bandada.
#5 PerritaPiloto
Nunca ha sido una moda. simplemente no tenían que esconderse en un armario por ser "diferentes" y llevaban un tiempo de n necesitar esconderse. Tampoco quienes simpatizan con ellos necesitaban ocultarlo.

Lo que siempre está de moda durante las olas de represión es esconder las simpatías por cualquier cosa y cualquier atisbo de rasgo o cosa que odian los intolerantes, antes de que vengan con las sogas y las antorchas.
#7 mcfgdbbn3
No es ni moda, ni "no moda".

Muchas veces la personalidad puede tardar en desarrollarse, así que no es que seas trans, ni fluido, ni nada, simplemente no te ha llegado el momento, por eso hay que respetar a la gente, no cronometrarla... También pasa que hay gente que confunde género y roles de género, o sea, que no te gusten cosas que en teoría son de tu género no te hace menos de tu género.

Y aún así habrá gente que sí sea trans, o fluída... y habrá que respetarla, porque son y ya está.

Y lo mismo pasa con la orientación, que no te hagan "tilín" las personas del género opuesto en 2º de la ESO no significa que seas más o menos hetero o homo, significa que en ese momento no tienes interés, y también hay que respetarlo.
#12 gale
Ahora se ha puesto de moda el miedo a los intolerantes.
#14 Torrezzno
Es la transexualidad un fenómeno social?
#24 Verdaderofalso
#14 KNOWLES: -“Hubo una encuesta que salió hace un rato que mostró que más de uno de cada cinco Zoomers se identifica como LGBT. Así que o Alex Jones tiene razón y hay algo en el agua que está convirtiendo a todos los malditos Zoomers en gays, o hay un aspecto social en esto. Y ese aspecto social se ve alentado por los incentivos y desincentivos.”

KIRK: -“contagio social”.

KNOWLES: -“Así que es importante asumirlo en el gobierno.”

KIRK: -“Sí. Es un contagio social.”

www.meneame.net/story/charlie-kirk-llama-identificacion-lgbt-contagio-
#25 Battlestar
#14 No sé, yo me he perdido en los últimos años la verdad, porque siento que para ser más progresistas que nunca hay que ser más retrógrados que nunca.

Antes cuando se hablaba de aceptación, tolerancia, igualdad, etc se hablaba de que no había juguetes de niños ni de niñas, y que era absurdo asignarles un color rosa/azul. Que un hombre debería de poder llevar falda para estar más cómodo y no por ello ser menos hombre, o que una mujer podía llevar vaqueros, el pelo corto y ser camionera de…   » ver todo el comentario
#28 Andreham
#25 Esa gente que dices que hay que aplaudir (???) simplemente indica cosas que les hacen "sentirse mujer" (supongo que son sus palabras literales y no un intento por tu parte de negar que sean mujeres), si para ellos que les guste el rosa y los vestidos es lo que les hace darse cuenta, pues OK.

Lo de los niños sí tienes razón en que preguntarles por jugar con muñecas qué genero se sienten es absurdo, pero no es absurdo que se les deje caer que aunque sean "niños" no…   » ver todo el comentario
#17 kevers
Leer este hilo ha sido como leer en chino, no me entero de nada con toda esta jerga posmoderna, no la entiendo, no me llama la atención ni me interesa gran cosa. La hostia puta, que perdido me siento como persona de izquierdas.xD
#15 drstrangelove
¿Pero cuándo ha estado de moda ser trans? No me enterado de nada, será cosa de 4 snobs. Como todas las modas.
#26 MisturaFina
Ahora la moda que viene es el avatar. Gracias a los video juegos.

Si la vida es un teatro la identidad es un personaje.
- lana wachouski
