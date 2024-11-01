¿Ya no está de moda ser trans? En dos años la tendencia entre los universitarios se ha invertido

"Se está produciendo un cambio sorprendente en la identidad de género y sexual de los jóvenes estadounidenses. [...] Desde 2023, tanto la identificación trans como la queer han disminuido drásticamente dentro de la Generación Z".
No quiero quitar importancia a ambas cuestiones y muchas gente las tratará con conocimiento y por que les ataña, pero hoy en día, con intención o sin intención, hablamos de lo que nos ponen delante.
La normalidad trans nunca fue de un 10% en una generación..
La supuesta normalidad de ser trans y el cambio actual con el correspondiente descenso lo que identifica que much a gente que no lo era se hizo trans Para ser guay y estar de moda.
De ahí que las políticas ideológicas de género sexo sean absurdas y despreciables.
Despreciable es discriminar a sectores de la poblacion por su identidad de genero.
Las politicas de género aparecieron para corregir eso para proteger a esos sectores, de gente intolerante y llena de odio, gente de segunda como tu.
Por cierto, hintelectual, todas las politicas son ideologicas
En dos años, por tanto, se ha reducido a la mitad el número de jóvenes que se identifican con un género distinto al masculino o al femenino
Lo que sí está cambiando es la moda de la "etiqueta trans", que ha sido una moda generacional, pero que no tenía nada que ver con la transición médica. De hecho, las personas trans "reales" en las universidades yanquis se han venido quejando de que las reuniones para personas trans estaban copadas por personas cis con aspecto emo discutiendo sobre pronombres. Esa es la moda que está pasando y que se moverá a la siguiente moda, pero es que eso ya se sabía, que era una cuestión de tiempo.
La detransición en las personas que hicieron tratamiento hormonal era baja y sigue siendo baja, sobre el 5%, más o menos. La moda que está pasando… » ver todo el comentario
Así que si el 5% te parece una barbaridad de alto, imagina lo que es el 95%.
solo me rio del dominio
Lo que ahora está de moda es que se les aplaude.
Lo que siempre está de moda durante las olas de represión es esconder las simpatías por cualquier cosa y cualquier atisbo de rasgo o cosa que odian los intolerantes, antes de que vengan con las sogas y las antorchas.
Muchas veces la personalidad puede tardar en desarrollarse, así que no es que seas trans, ni fluido, ni nada, simplemente no te ha llegado el momento, por eso hay que respetar a la gente, no cronometrarla... También pasa que hay gente que confunde género y roles de género, o sea, que no te gusten cosas que en teoría son de tu género no te hace menos de tu género.
Y aún así habrá gente que sí sea trans, o fluída... y habrá que respetarla, porque son y ya está.
Y lo mismo pasa con la orientación, que no te hagan "tilín" las personas del género opuesto en 2º de la ESO no significa que seas más o menos hetero o homo, significa que en ese momento no tienes interés, y también hay que respetarlo.
KIRK: -“contagio social”.
KNOWLES: -“Así que es importante asumirlo en el gobierno.”
KIRK: -“Sí. Es un contagio social.”
Antes cuando se hablaba de aceptación, tolerancia, igualdad, etc se hablaba de que no había juguetes de niños ni de niñas, y que era absurdo asignarles un color rosa/azul. Que un hombre debería de poder llevar falda para estar más cómodo y no por ello ser menos hombre, o que una mujer podía llevar vaqueros, el pelo corto y ser camionera de… » ver todo el comentario
Lo de los niños sí tienes razón en que preguntarles por jugar con muñecas qué genero se sienten es absurdo, pero no es absurdo que se les deje caer que aunque sean "niños" no… » ver todo el comentario
Si la vida es un teatro la identidad es un personaje.
- lana wachouski