edición general
7 meneos
43 clics

Ya ha entrado en vigor: los trabajadores tienen seis horas retribuidas a la semana para buscar un nuevo empleo y seguir cobrando el sueldo

El mercado laboral español ha incorporado una medida que busca facilitar la transición de los empleados ante situaciones de inestabilidad contractual. Desde este mes de mayo, ha entrado plenamente en vigor la normativa que permite a ciertos trabajadores disponer de un tiempo específico dentro de su jornada para la búsqueda activa de un nuevo puesto de trabajo. Esta medida no solo garantiza el tiempo necesario para realizar entrevistas o gestiones, sino que asegura que dichas horas sean totalmente retribuidas por la empresa.

| etiquetas: entrado , vigor , semana , buscar , empleo , seguir , cobrando , sueldo
6 1 3 K 51 actualidad
16 comentarios
6 1 3 K 51 actualidad
Comentarios destacados:    
taSanás #1 taSanás *
#TeAhorroUnClickbaitSensacionalista: Aplica solo si ya te han comunicado el despido

No todos los casos de cese de actividad dan derecho a este beneficio. Según detalla la legislación, este permiso de seis horas semanales está estrictamente vinculado a los despidos por causas objetivas.
Para que el trabajador pueda ejercer este derecho, es imprescindible que la empresa haya comunicado el despido mediante un preaviso escrito con una antelación mínima de quince días naturales respecto a la fecha efectiva de salida.
5 K 59
#2 woke
#1 mucha gente no lo sabrá
1 K 31
taSanás #3 taSanás
#2 es sensacionalista. Manda una sin que sea un clickbait para el 99,5% de la gente
1 K 20
KoLoRo #6 KoLoRo
#3 Totalmente... la basura de Clickbait ahora mismo es alucinante... yo todas estas las tumbaba todas.

Que no tiene culpa #0 de nada, es lo que pone en el medio y si no sería microbloggin.
0 K 7
taSanás #7 taSanás *
#6 bueno, culpa tiene de elegir la noticia clickbait; me juego el Karma a que hay la misma noticia sin clickbait.

edit:, la primera: www.cronista.com/espana/actualidad-es/reforma-laboral-la-ministra-de-t

Entradilla:
"Reforma laboral | La ministra de Trabajo confirmó: “En el preaviso de despido tienes 6 horas semanales para buscar empleo”
La ministra de Trabajo aclaró en redes que todo trabajador con un despido objetivo y preaviso tiene derecho a "6 horas semanales para buscar empleo" sin perder salario, según el artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores."
2 K 27
javibaz #10 javibaz *
#7 hasta ahora, si tenías una entrevista en otra empresa, esas horas no te las podían negar. No las cobras, pero es un placer pedirlas.
0 K 12
taSanás #12 taSanás
#10 dónde pone eso? no lo sabía
0 K 8
Pertinax #13 Pertinax
#12 Durante el periodo de preaviso el trabajador, o su representante legal si se trata de una persona con discapacidad que lo tuviera, tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo.

Aprobado en 2015, nada menos.
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430

Esto es un refrito más de tantos que se leen en cuestiones legales vendidos como novedad buscando el clickbait.
2 K 44
taSanás #14 taSanás
#13 has torticeado como el titular xD

"hasta ahora si tenías una entrevista..." claro, en el único escenario (poco habitual) de que haya un despido, te avisen y sigas trabajando...
1 K 20
Pertinax #15 Pertinax *
#14 Es que la ley se refiere al caso de haber recibido el preaviso de despido. Y la noticia también. Es algo legislado desde hace años. No es ninguna novedad. ¿Dónde ves lo torticero? No es mi intención.
0 K 20
taSanás #16 taSanás
#15 ok
0 K 8
#4 Onaj
En la teoría tiene todo el sentido del mundo.

En la practica cuando se despide a alguien se pagan esos 15 días y ya está.

Pero bueno, completa una ley para casos muy específicos.
3 K 54
Pertinax #5 Pertinax *
En vigor desde hace años, si no décadas. Últimamente se leen muchos refritos de este tipo para la cosa del click.
1 K 28
taSanás #8 taSanás
#5 la cosa del click y el ensalzamiento de ciertas musas y musos
0 K 8
Pertinax #9 Pertinax
#8 ¿En El Español? :troll:
0 K 20
taSanás #11 taSanás *
#9 quizá la intención el español no sea esa (la verdad no sigo lineas editoriales de medios, me la sudan) pero sí el envío en meneame, para agradar a cierta parte de la parroquia. si no no se explica el haber elegido esta mierda de redacción.
1 K 28

menéame