Ya ha entrado en vigor: los trabajadores tienen seis horas retribuidas a la semana para buscar un nuevo empleo y seguir cobrando el sueldo

El mercado laboral español ha incorporado una medida que busca facilitar la transición de los empleados ante situaciones de inestabilidad contractual. Desde este mes de mayo, ha entrado plenamente en vigor la normativa que permite a ciertos trabajadores disponer de un tiempo específico dentro de su jornada para la búsqueda activa de un nuevo puesto de trabajo. Esta medida no solo garantiza el tiempo necesario para realizar entrevistas o gestiones, sino que asegura que dichas horas sean totalmente retribuidas por la empresa.
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No todos los casos de cese de actividad dan derecho a este beneficio. Según detalla la legislación, este permiso de seis horas semanales está estrictamente vinculado a los despidos por causas objetivas.
Para que el trabajador pueda ejercer este derecho, es imprescindible que la empresa haya comunicado el despido mediante un preaviso escrito con una antelación mínima de quince días naturales respecto a la fecha efectiva de salida.
Que no tiene culpa #0 de nada, es lo que pone en el medio y si no sería microbloggin.
edit:, la primera: www.cronista.com/espana/actualidad-es/reforma-laboral-la-ministra-de-t
Entradilla:
"Reforma laboral | La ministra de Trabajo confirmó: “En el preaviso de despido tienes 6 horas semanales para buscar empleo”
La ministra de Trabajo aclaró en redes que todo trabajador con un despido objetivo y preaviso tiene derecho a "6 horas semanales para buscar empleo" sin perder salario, según el artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores."
Aprobado en 2015, nada menos.
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
Esto es un refrito más de tantos que se leen en cuestiones legales vendidos como novedad buscando el clickbait.
"hasta ahora si tenías una entrevista..." claro, en el único escenario (poco habitual) de que haya un despido, te avisen y sigas trabajando...
En la practica cuando se despide a alguien se pagan esos 15 días y ya está.
Pero bueno, completa una ley para casos muy específicos.