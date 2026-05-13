Ya ha entrado en vigor: los trabajadores tienen seis horas retribuidas a la semana para buscar un nuevo empleo y seguir cobrando el sueldo

El mercado laboral español ha incorporado una medida que busca facilitar la transición de los empleados ante situaciones de inestabilidad contractual. Desde este mes de mayo, ha entrado plenamente en vigor la normativa que permite a ciertos trabajadores disponer de un tiempo específico dentro de su jornada para la búsqueda activa de un nuevo puesto de trabajo. Esta medida no solo garantiza el tiempo necesario para realizar entrevistas o gestiones, sino que asegura que dichas horas sean totalmente retribuidas por la empresa.