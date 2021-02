"Y ETA, ¿qué?"

Se pone el foco en quienes cuestionan la normalidad democrática pero no en el carácter anormal de un Estado que sigue negándose a investigar los crímenes de la dictadura y a amparar a las víctimas que buscan a sus desaparecidos. Que no vincula ser demócrata con ser antifascista. Que no recurre la sentencia que dicta una indemnización millonaria a la familia Franco por el pazo de Meirás. Que sigue sin derogar la Ley de Secretos Oficiales -aprobada durante el franquismo- que nos niega información fundamental, entre ella la relacionada con el...