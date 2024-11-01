Xi pregunta a Trump si Estados Unidos y China pueden evitar la “trampa de Tucídides” [ENG]

Xi señaló la atención global que estaba recibiendo la reunión y dijo que una de las principales preguntas para ambos países era si podían evitar la “trampa de Tucídides”. La “trampa de Tucídides” se refiere a cómo, históricamente, las tensiones entre una potencia en ascenso y una potencia dominante han terminado a menudo en guerra. Graham Allison, el profesor de Harvard que popularizó el concepto, dijo que espera que la tregua comercial que Trump y Xi alcanzaron en su reunión en Corea del Sur el pasado otoño se convierta en un acuerdo formal.