Xi pregunta a Trump si Estados Unidos y China pueden evitar la “trampa de Tucídides” [ENG]

Xi señaló la atención global que estaba recibiendo la reunión y dijo que una de las principales preguntas para ambos países era si podían evitar la “trampa de Tucídides”. La “trampa de Tucídides” se refiere a cómo, históricamente, las tensiones entre una potencia en ascenso y una potencia dominante han terminado a menudo en guerra. Graham Allison, el profesor de Harvard que popularizó el concepto, dijo que espera que la tregua comercial que Trump y Xi alcanzaron en su reunión en Corea del Sur el pasado otoño se convierta en un acuerdo formal.
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Hay que recordar que Trump es un demente que sigue exigiendo el premio Nobel de la Paz, después de haber iniciado una guerra unilateral contra Irán en medio de unas negociaciones, alentando y justificante crímenes de guerra como el de la matanza de 170 niñas en una escuela iraní.
La """sutil""" humillación de Xi en toda la cara de Trump, insinuando el declive de EEUU, el mismo Trump la va a tomar como una afrenta inaceptable.
(de momento ya está culpando a Biden, como siempre, olvidando que él es el responsable de esta gráfica)
Esperemos la reacción estúpida y unilateral del anaranjado efímero en el poder, en cuanto llegue a su búnker en la Casa Blanca.