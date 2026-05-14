Xi Jinping alerta a Donald Trump ante posible enfrentamiento directo si el tema de Taiwan no es manejado correctamente [eng]

Donald Trump y Xi Jinping se reunieron en Pekín bajo una intensa tensión geopolítica marcada por la crisis de Irán, donde Trump presionó a China para limitar su apoyo a Teherán. Sin embargo, Xi Jinping no respondío ante esas exigencias y en cambio lanzó una advertencia directa sobre Taiwán, mientras la cumbre abordaba aranceles y la competencia en inteligencia artificial en un ambiente transaccional.
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Pekín ha endurecido su lenguaje a niveles sin precedentes en la diplomacia del Partido Comunista.
La frase detonante: Xi advirtió textualmente a Trump que si el asunto de Taiwán se maneja mal, ambos países podrían "chocar o incluso entrar en conflicto".
La lectura de los analistas: el hecho de que China filtrara esta dura advertencia a los medios estatales (CCTV y Xinhua) antes de que concluyera la reunión privada demuestra que ya no es una… » ver todo el comentario
1/ Los CEO que viajaron con Trump a China no son su comitiva, son el Directorio del nuevo sistema económico dominado por las grandes corporaciones tecnológicas. Esas a las que Varoufakis definió, alertándonos, "Tecnofeudalistas":
2/ Cuando BlackRock, Apple, Nvidia, Goldman Sachs y Tesla se sientan a una mesa con Xi Jinping, no se trata de diplomacia, sino del 'board' de una nación cuyo presidente es apenas el gerente electo. Una nación cuya… » ver todo el comentario
China posee armas con capacidad de impactar suelo estadounidense. ¿Lo sabran los estadounidenses?