Xbox abre la billetera y compra cuatro estudios de desarrollo de videojuegos

En medio de su conferencia de E3 2018, Xbox habló de algo que no tiene tanto que ver con juegos específicos sino con las compañías que los crean. Y es que Microsoft sacó la billetera y compró cuatro estudios de desarrollo que ahora pasan a ser parte de su división Xbox. Los estudios en cuestión son Playground Games (creadores de la serie Forza Horizon), Undead Labs (State of Decay 1 y 2), Compulsion Games (We Happy Few) y Ninja Theory (conocidos por el premiado Hellblade). Todos ellos ahora trabajarán bajo el paraguas de Xbox.