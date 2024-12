Xabier Fortes da la cara y pide perdón tras la crítica de Pablo Iglesias por una pregunta "machista" a Irene Montero

Pablo Iglesias utilizaba sus redes sociales para darle un tirón de orejas a Fortes: "Esta pregunta jamás me la hicieron a mí. Por el contrario, me preguntaban por qué me cogía la baja de paternidad siendo jefe. Y jamás se la hacen a ningún hombre con responsabilidades políticas. El machismo es un problema serio en el periodismo, no solamente en el de derechas", sentenciaba. Xabier no tardaba en percatarse del comentario, disculpándose por cómo se había entendido su pregunta