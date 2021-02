X-Elio confirma la venta a China de varias fotovoltaicas con permiso del Ministerio

La empresa, con gran actividad en la Región desde 2008, no ofrece detalles sobre las plantas que ha adquirido la compañía Three Gorges, El Gobierno autonómico espera que no se repitan este tipo de operaciones, ya que propician que esta energía caiga en manos de capital extranjero y de inversores que solo buscan hacer negocio. Un portavoz de la firma española evitó ayer dar detalles de las plantas de la Región que han pasado a manos del Gobierno chino