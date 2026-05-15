Wyoming lanza un mensaje a todos los medios por su forma de informar sobre el hantavirus: "El miedo es libre, contagioso y muy rentable”

“Amigos, el miedo es libre y sobre todo muy contagioso. Es fácil asustar a la gente con cualquier cosa.Lo hemos visto estos días con la crisis del hantavirus, en el que toda una legión de políticos, opinadores, tertulianos y frikis del misterio se han dedicado a hablar del barco de la muerte, el crucero del terror, la nueva pandemia mortal o las ratas que compiten en 100 metros braza”.“En una sociedad aún traumatizada por la pandemia de 2020, todos los que nos dedicamos a la comunicación deberíamos ser lo más responsables posible......
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Que humor tiene Wyoming.
Los politicuchos lo han aprovechado para hacer propaganda politica, el domingo son las elecciones de Galicia; y para correr un túpido velo sobre los verdaderos problemas: los casos de corrupción del PPSOE, el estado de la sanidad publica, la educación, el despilfarro de nuestros impuestos en un regimen corrupto como el de Zelensky, la colaboración en las guerras de EEUU,...
2) soy yo o en la foto de la miniatura tira al Pinguino de batman cuando lo interpretó devito?