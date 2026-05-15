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Wyoming lanza un mensaje a todos los medios por su forma de informar sobre el hantavirus: "El miedo es libre, contagioso y muy rentable”

Wyoming lanza un mensaje a todos los medios por su forma de informar sobre el hantavirus: "El miedo es libre, contagioso y muy rentable”

“Amigos, el miedo es libre y sobre todo muy contagioso. Es fácil asustar a la gente con cualquier cosa.Lo hemos visto estos días con la crisis del hantavirus, en el que toda una legión de políticos, opinadores, tertulianos y frikis del misterio se han dedicado a hablar del barco de la muerte, el crucero del terror, la nueva pandemia mortal o las ratas que compiten en 100 metros braza”.“En una sociedad aún traumatizada por la pandemia de 2020, todos los que nos dedicamos a la comunicación deberíamos ser lo más responsables posible......

| etiquetas: wyoming , miedo , rentabilidad
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6 comentarios
14 2 0 K 126 actualidad
nereira #1 nereira
.....porque el terror vende
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capitan__nemo #4 capitan__nemo
"todos los que nos dedicamos a la comunicación deberíamos ser lo más responsables posible ..."
Que humor tiene Wyoming.
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oceanon3d #5 oceanon3d
#4 Hay mas de información veraz, y de utilidad, en un solo programan de El Intermedio que en todo un año de Ana Rosa o Grisso.
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#6 Horkid
Con el paso de las horas nos enteramos de que el virus era en realidad una gastroenteritis normal y corriente”, comentó Wyoming.
Los politicuchos lo han aprovechado para hacer propaganda politica, el domingo son las elecciones de Galicia; y para correr un túpido velo sobre los verdaderos problemas: los casos de corrupción del PPSOE, el estado de la sanidad publica, la educación, el despilfarro de nuestros impuestos en un regimen corrupto como el de Zelensky, la colaboración en las guerras de EEUU,...
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Battlestar #3 Battlestar
"Es solo un resfriado" :troll:
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taSanás #2 taSanás
1) toda la razón
2) soy yo o en la foto de la miniatura tira al Pinguino de batman cuando lo interpretó devito? xD
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menéame