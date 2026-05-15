Wyoming lanza un mensaje a todos los medios por su forma de informar sobre el hantavirus: "El miedo es libre, contagioso y muy rentable”

“Amigos, el miedo es libre y sobre todo muy contagioso. Es fácil asustar a la gente con cualquier cosa.Lo hemos visto estos días con la crisis del hantavirus, en el que toda una legión de políticos, opinadores, tertulianos y frikis del misterio se han dedicado a hablar del barco de la muerte, el crucero del terror, la nueva pandemia mortal o las ratas que compiten en 100 metros braza”.“En una sociedad aún traumatizada por la pandemia de 2020, todos los que nos dedicamos a la comunicación deberíamos ser lo más responsables posible......