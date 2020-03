Woody Allen o Réquiem para el Liberalismo (opinión)

Hachette, ha decidido rescindir su contrato luego de que muchos de sus empleados se negaran a llevar a cabo ese proyecto. El quite de colaboración no se debe a cuestiones gremiales, sino a que los empleados no están de acuerdo con el contenido de lo que iban a publicar. Lisa y llanamente, están en contra de que Woody Allen pueda expresar sus ideas debido a las acusaciones que pesan sobre él. por ahora se trata de acusaciones, ya que Woody Allen no ha sido condenado penalmente todavía.