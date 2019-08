El "Woodstock negro", el festival olvidado por la historia

Verano de 1969. Serie de recitales gratis los domingos a la tarde que contó con una maravillosa nómina de artistas, incluyendo a Nina Simone, Stevie Wonder, Sly and the Family Stone, B.B. King, The Staple Singers, The 5th Dimension, y Gladys Knight and the Pips. Números de audiencia (alrededor de 300.000 personas) que competían con los de Woodstock. La leyenda del Harlem Cultural Festival -a veces referido en años siguientes, a pedido del propio Tulchin, como "el Woodstock Negro"- se convertirían en una olvidada nota al pie en la historia.