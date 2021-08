Windows 10 bloqueará las descargas sospechosas

Microsoft acaba de anunciar que, en breve, Windows 10 bloqueará las “aplicaciones potencialmente no deseadas”. Este tipo de app suelen ser programas paquete que se auto instalan por defecto y que normalmente el usuario no desea mantener en sus equipos. Las descargas de estos programas paquete tienen lugar cuando los usuarios instalan programas de utilidades desde websites de terceros, lo cual genera la entrada de aplicaciones potencialmente no deseadas, o PUP (potentially unwanted programs).