Wimbledon activa su póliza anti-pandemias y recibirá 100 millones de dólares

En 2020 no habrá tenis en el AELTC, pero las pérdidas no serán tan dolorosas como podrían haber sido. Al parecer, Wimbledon se cubrió las espadas desde el año 2003 con una póliza ante pandemias, póliza que les cubrirá este calendario todos los ingresos que no tendrán en verano debido a la cancelación del evento. El ingreso que recibirá la organización estará cercano a los cien millones de dólares. Fuente original: www.dailymail.co.uk/sport/tennis/article-8183419/Wimbledon-set-net-hug