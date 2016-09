Wild Boys, la banda de pandilleros gays que inspiró a William S. Burroughs

3 meneos 52 clics

Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

usuarios: 2 anónimos: 1 negativos: 4 compartir:

No lograron destruir el mundo, pero el imaginario que crearon fue devastador: bandas juveniles de chicos gays y rebeldes, expertos en desaparecer y destruir, y en técnicas de guerrilla urbana. Emboscadas a la policía o encuentros furtivos en sucios baños, en sótanos o en cualquier lugar oscuro y apartado. Y drogas, muchas drogas. Cuando en 1971 la editorial Grove Press de Nueva York publicó The Wild Boys: A Book of the Dead, una de las más célebres y mejores obras de William S. Burroughs.