WhatsApp: ¿Cómo hablar con un amigo o un familiar que nos reenvió algo falso (sin morir en el intento)?

El encierro se vuelve así algo difícil de enfrentar que se agrava cuando la desinformación circula en forma viral en estos dispositivos, más aún en medio de la incertidumbre que genera que no se haya descubierto la cura del nuevo coronavirus y el no saber hasta cuándo durará la cuarentena. A continuación, una serie consejos que pueden servirte para no quedar como “el aguafiestas” del grupo de WhatsApp. ¿Como hacemos para decirles que nos enviaron un mensaje desinformante sin pelearnos dentro del chat? Hablá en privado para no exponer a...