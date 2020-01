Wert, el adoctrinador

La derecha siempre gana, siempre lleva el debate a esa posición en que ellos son unas víctimas asediadas. Y lo primero para conseguir eso es mentir descaradamenteSaben que es ilegal, pero no importa, ya han ganado. El PSOE y Podemos se han encontrado, de repente, defendiéndose de algo que no ha sucedido: ellos no han propuesto ningún cambio en esos objetivos educativos que están en la LOMCE. Arrimadas y Abascal saben que ese "adoctrinamiento" del que hablan está en la LOMCE. Casado sabe, esto es lo más grave.