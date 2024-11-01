edición general
Una webcam captura en imágenes al Monstruo del Lago Ness  

Ocurrió el pasado jueves 14 de octubre a las 14:39 horas. En el video de Eoin O’Faodhagain se puede ver cómo el mosntruo asoma la cabeza tras el paso de una lancha turística. "Es tan alto como una persona pero no es una persona ni un ave ni una foca ni una morsa, entonces, ¿qué otra cosa puede ser?" - declara O'Faodhagain. Video y texto extraído de: brobible.com/sports/article/heisman-trophy-winners-smallest-margin-of- (en el video el monstruo sale a partir del minuto 01:05).

13 comentarios
RGr8888 #1 RGr8888
sin ver el video: IA
#2 zpucky
#1 habiéndolo visto: 3 píxels y medio
Antipalancas21 #4 Antipalancas21 *
Mucha imaginación hay que tener para que eso que se "ve" sea Nessi.
GeneWilder #3 GeneWilder
¿Todavía estamos con ese cuento?
#7 molybdate
#3 En una época en la que se duda de las vacunas o se piensa que la tierra es plana, este tipo de historias vuelven a tener público para que alguno que otro saque beneficio
Dasmandr #13 Dasmandr
#7 Nunca han dejado de tener público. Ahora tendrá más difusión, pero siempre tuvieron sus adeptos.
¡Que Año Cero sigue existiendo!
Cehona #6 Cehona
Al final no pudo ser y bajó a segunda.
perogrullobrrr #11 perogrullobrrr
Siempre soñé conque Nessie existiera. Pese a la imposibilidad de esto, voto positivo.
Prefiero alimentar este cuento que cualquiera otra religión
EsUnaPreguntaRetórica #8 EsUnaPreguntaRetórica
Spoiler: no se ve una puta mierda.
Elrosquasard #5 Elrosquasard *
Viendo el video, no me queda claro en que puesto queda del ranking de jugadores de rugby. xD

#0
mosfet #10 mosfet
No sé si era nessie o jesucristo.
babuino #12 babuino
Empujoncito al turismo. Ahora llegan días cortos, fríos y nublados con lluvia a espuertas. ¿Quién va a echar un viajecito a las Highlands? Pues sacamos el cuentecillo de Nessie a pasear de nuevo.
