Way of the Future, la religión cuyo dios es la inteligencia artificial (ENG)

Es posible que pronto puedas, si así lo deseas, unirte a una iglesia que adora a un dios artificialmente inteligente. El ex ingeniero de Google y Uber Anthony Levandowski, de acuerdo con reporte reciente de Backchannel, presentó documentos al estado de California en 2015 para establecer Way of the Future, una corporación religiosa sin fines de lucro dedicada a adorar a la inteligencia artificial.