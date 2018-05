Según Deadline, Warner Bros. Pictures se ha asegurado los derechos de la película musical, 'In the Heights', tras alcanzar un acuerdo de 50 millones de dólares para llevar el musical de Broadway de 2008 a la gran pantalla. La película será dirigida por Jon M. Chu ('Ahora me ves 2') a partir de un guion de Quiara Alegria Hudes ('My America') y la estrella y creador del espectáculo original, Lin-Manuel Miranda.