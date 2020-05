Wall Street en rojo tras comentarios de Powell sobre recesión sin precedentes

Esas son las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien afirmó que el alcance y la velocidad de esta recesión económica no tienen precedentes en la historia moderna. “Es significativamente peor que cualquier recesión desde la Segunda Guerra Mundial", dijo Powell en una entrevista con el Peterson Institute for International Economics. Ayer, Donald Trump se quejaba de que la Fed no admitía una política de tipos negativos, lo que pone a EEUU en desventaja sobre otros países.