“Vuestra madre es puta”

¿Mató José Enrique Abuín Gey a Diana Quer para robarle? ¿Mató José Enrique Abuín Gey a Diana Quer por un ajuste de cuentas? ¿Mató José Enrique Abuín Gey a Diana Quer por despecho o venganza? ¿Mató José Enrique Abuín Gey a Diana Quer a causa de un abandono de pareja? No. José Enrique Abuín Gey mató a Diana Quer porque era una mujer. Punto pelota. Ah, pero este asesinato no consta en las "cifras oficiales" sobre "violencia de género". ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Jose Enrique y Diana no habían mantenido "una relación sentimental".