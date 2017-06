Y si vuelvo como un delfín, ¿me escucharías entonces?

David Delfín no ha perdido una batalla contra nadie. ¿Contra quién demonios se pelea una enfermedad? ¿Contra el destino, contra un tumor al que le dibujamos una carita de villano? Se encontró con el suplicio de frente –el daño parece una lotería malvada– y su decisión, sí, fue luchar. Pero luchar contra el tiempo que le quedaba, contra sus cicatrices, contra las nubes que querían tapar su deseo y sus ganas. Vaya si tenía ganas. No era una batalla contra el cáncer porque no existen las batallas contra el cáncer: él peleó a puñetazo limpio.