¡Vuelve La Polla Records! (una reflexión crítica)

[...] Y hasta aquí la información “periodística” sobre este retorno esperado e incluso soñado por muchos en el que la banda a priori celebrará su cuarenta aniversario y que desencadenará en su despedida permanente de los escenarios una vez termine la gira. [...]Pero no os voy a engañar, hay cuatro cosas sobre este retorno de La Polla que me tocan la polla (me va a explotar la cabeza). Quizá son cuestiones más de forma de la rueda de prensa, que de contenido (o era al revés) y del mensaje implícito a la misma que me gustaría expresar.