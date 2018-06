Vuelve a la Edad Media atando un libro a tu cintura

Los libros de cintura aparecen en la Edad Media en un momento en que los libros no eran un bien muy común. La verdad es que eran objetos únicos y no todo el mundo podía disfrutar de una biblioteca; de hecho, la posesión de un solo libro ya era una excepción notable, por no hablar de que muy poca gente era capaz de leer y escribir. Un libro, pues, era tanto un objeto de lujo como uno cultural.